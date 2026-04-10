Montero agradece la "capacidad de integración" en el PSOE-A para conformar unas listas "serias"

Cádiz, 10 de abril de 2026. La secretaria general del PSOE-A y candidata a la presidencia de la Junta de Andalucía, María Jesús Montero, ha definido este viernes como "serias y comprometidas" las listas con las que su partido va a concurrir a las elecciones autonómicas del próximo 17 de mayo con el objetivo de "ganar" en las urnas para "cambiar" la situación de la comunidad, y ha agradecido la "capacidad de diálogo y de integración" de los secretarios generales de las agrupaciones provinciales para diseñar dichas candidaturas. (Fuente: PSOE)