Montero apunta el 17M como "un referéndum" por la sanidad pública ante la "falta de respuesta"

Chiclana, 25 de abril de 2026. La secretaria general del PSOE-A y candidata a la Presidencia de la Junta de Andalucía, María Jesús Montero, ha puesto de manifiesto la importancia de la defensa de la respuesta "equitativa y eficaz" tanto en la sanidad como en el resto de servicios públicos de Andalucía. Por ello, ha afirmado que las elecciones del próximo 17 de mayo serán "un referéndum por la sanidad pública", ante la falta de inversión y gestión por parte del Gobierno del presidente de la Junta y candidato del PP a la reelección, Juanma Moreno. (Fuente: PSOE)