Montero avisa del "afán" del PP por "deshumanizar" y "desmovilizar el voto progresista" el 17M

Cártama (Málaga), 1 de mayo de 2026. La secretaria general del PSOE-A y candidata a la presidencia de la Junta de Andalucía, María Jesús Montero, ha incidido este viernes en criticar la "campaña de deshumanización" del adversario político que, en su opinión, despliega el PP para "desgastar" al PSOE, así como su "afán" por "desmovilizar el voto progresista" de cara a las elecciones andaluzas del 17 de mayo, porque los votantes progresistas son "más" en Andalucía, y "lo saben" los 'populares'. Así lo ha trasladado la dirigente y candidata socialista en el transcurso de su intervención en el acto público que ha compartido este viernes festivo, 1 de mayo, en un pabellón de la Ciudad Deportiva de Cártama (Málaga) que se ha llenado con el secretario general del PSOE y presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, y el expresidente del Gobierno José Luis Rodríguez Zapatero. (Fuente: PSOE)