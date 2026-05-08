Montero se compromete a colaborar con CCOO-A por un "crecimiento compartido"

Sevilla, 8 de mayo de 2026. La secretaria general del PSOE-A y candidata a la Presidencia de la Junta de Andalucía, María Jesús Montero, se ha comprometido este viernes ante Comisiones Obreras Andalucía (CCOO-A) a trabajar "codo con codo con las organizaciones sindicales" tras las elecciones del próximo 17 de mayo "para ser capaces de impulsar" un crecimiento económico "repartido, compartido", y de "poner en marcha nuevas medidas en esta comunidad autónoma que permitan a los trabajadores mejorar su calidad de vida y una protección de los servicios públicos que es una conquista de los trabajadores".