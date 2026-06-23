Montero cree que PP y Vox tienen "sellado" su acuerdo y el pleno de investidura será "en días"

Sevilla, 23 de junio de 2026. La secretaria general del PSOE-A, María Jesús Montero, ha participado este martes en la ronda de consultas que ha convocado el presidente del Parlamento andaluz, Jesús Aguirre (PP-A), previa a la propuesta de una candidatura a la investidura como presidente de la Junta tras las elecciones del pasado 17 de mayo, y ha trasladado su convicción de que PP-A y Vox ya tienen "sellado" su acuerdo para investir al líder 'popular', Juanma Moreno, y que el debate de investidura se convocará para dentro de "pocos días".