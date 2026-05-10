Montero critica a Moreno por aprovecharse de la muerte de guardias civiles

Cádiz, 10 de mayo de 2026. La secretaria general del PSOE-A y candidata a la presidencia de la Junta de Andalucía, María Jesús Montero, ha afeado este domingo al candidato del PP-A a la reelección como presidente de la Junta, Juanma Moreno, que quiera "hacer caja" de "desgracias" como la muerte de dos guardias civiles en acto de servicio el pasado viernes en las costas de Huelva mientras luchaban contra el narcotráfico, y ha clamado que "basta ya de oportunismo político". (Fuente: PSOE Andalucía)