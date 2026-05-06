Montero critica a Moreno por "negar la existencia de víctimas" de fallos de cribados

Sevilla, 6 de mayo de 2026. La secretaria general del PSOE-A y candidata a la Presidencia de la Junta de Andalucía, María Jesús Montero, ha acusado este miércoles de "violencia institucional" al presidente del PP-A y candidato a la reelección para presidir la Junta, Juanma Moreno, al "negar la existencia de víctimas por los fallos en los cribados de cáncer de mama". La líder del PSOE-A se ha pronunciado así tras unas declaraciones de Juanma Moreno en una entrevista en Telecinco, recogida por Europa Press, en la que, al ser preguntado por cuántas mujeres enfermaron y cuántas murieron por estos fallos en los cribados, Moreno ha asegurado que en la Junta "no nos consta ninguna mujer que haya fallecido" por este motivo. Previamente, la dirigente socialista ha participado en el ciclo electoral organizado por Europa Press en la sede de la Fundación Cajasol de Sevilla con candidatos a la Junta en las elecciones del 17M, donde también se ha referido a la "crisis del cribado del cáncer de mama" para incidir en criticar que "todavía" no se ha recibido "respuesta" por parte del Gobierno andaluz sobre lo sucedido con "la negligencia más grave que ha tenido el sistema sanitario en España".