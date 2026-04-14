Montero cuestiona la encuesta del Centra "hecha por el PP con recursos públicos"

Sevilla, 14 de abril de 2026. La secretaria general del PSOE-A, María Jesús Montero, ha cuestionado este martes los resultados del Barómetro Andaluz elaborado por la Fundación pública Centro de Estudios Andaluces (Centra), dependiente de la Consejería de Sanidad, Presidencia y Emergencias, al entender que es "una encuesta del Partido Popular hecha con recursos públicos del conjunto de los andaluces", y se ha reafirmado en su pronóstico de que ella será la próxima presidenta de la Junta de Andalucía tras las elecciones del 17 de mayo a las que concurre como candidata socialista.