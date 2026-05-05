Montero destaca la urgencia del 17M para movilizar a los progresistas frente a Moreno

Huelva, 5 de mayo de 2026. La secretaria general del PSOE-A y candidata a la Presidencia de la Junta de Andalucía, María Jesús Montero, ha llamado este martes a la ciudadanía progresista a asumir la "urgencia" de las próximas elecciones autonómicas del 17 de mayo, frente a las que el PP-A y su presidente, Juanma Moreno, "no quiere hacer campaña, no quiere que haya clima electoral", y "lo que quiere es que la gente progresista de Andalucía se quede en su casa", según ha denunciado. (Fuente: PSOE-Andalucía)