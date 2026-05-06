Montero: “Dijeron que no sería candidata; aquí estoy y seguiré en Andalucía”

Sevilla, 6 de mayo de 2026. La secretaria general del PSOE de Andalucía y candidata a la Presidencia de la Junta, María Jesús Montero, ha defendido este miércoles que piensa quedarse en la comunidad autónoma andaluza tras las elecciones del próximo 17 de mayo al margen del resultado que obtenga, y al respecto ha subrayado que "dijeron que no iba a ser candidata" en estos comicios y lo ha sido, y ahora "dicen" que se irá "de Andalucía" y se quedará. "Dijeron que no iba a ser candidata y aquí estoy. Dicen que me iré de Andalucía y me quedaré", ha comentado Montero al ser preguntada por su futuro político tras las elecciones andaluzas en el marco de su participación, en la sede de la Fundación Cajasol en Sevilla, del ciclo electoral organizado por la agencia Europa Press con candidatos a la Junta en los comicios del 17M, donde la dirigente socialista ha sido presentada por el vicepresidente primero del Gobierno y ministro de Economía, Comercio y Empresa, Carlos Cuerpo.