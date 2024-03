La vicepresidenta primera y ministra de Hacienda, María Jesús Montero, ha señalado este jueves que no contempla una subida de impuestos: "Nosotros vamos a continuar con los impuestos que acabo de comentar y no tenemos perspectiva de ningún otro ni de poner en marcha ninguna subida de IRPF ni ninguna otra cuestión que no sea las que acabo de comentar, que es una bajada justamente en los rendimientos del trabajo IRPF para las rentas más bajas".

