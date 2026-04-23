Montero pide convertir en votos la "indignación" por los servicios públicos

Jaén, 23 de abril de 2026. La candidata del PSOE a la Presidencia de la Junta de Andalucía, María Jesús Montero, ha considerado que la "indignación" por la situación de servicios públicos como la sanidad hay que "convertirla en votos, en participación y protagonismos de la ciudadanía". "No voy a ser la presidenta del conformismo ni de la resignación. Voy a ser presidenta para transformar Andalucía, proteger a la mayoría social y dar igualdad de oportunidades", ha asegurado este jueves en un acto público en Jaén. (Fuente: PSOE)