Montero pide "tranquilidad" sobre las bases de Rota y Morón

Cantillana, Sevilla, 2 de marzo de 2026. La vicepresidenta primera del Gobierno y ministra de Hacienda, María Jesús Montero, ha querido lanzar "un mensaje de tranquilidad" respecto a la "presunta utilización de las bases" militares de Estados Unidos en las localidades andaluzas de Rota (Cádiz) y Morón de la Frontera (Sevilla), porque "en ningún momento se ha activado" su uso para participar en los ataques aéreos que el país norteamericano ha iniciado conjuntamente con Israel este pasado fin de semana contra Irán.