Montero promete un plan anticrisis por guerra de Irán con cheques de 150-350 euros por familia

Sevilla, 6 de mayo de 2026. La secretaria general del PSOE-A y candidata a la Presidencia de la Junta de Andalucía, María Jesús Montero, se ha comprometido este miércoles a poner en marcha, "en cuanto el Gobierno" que aspira a presidir tras las elecciones andaluzas del 17 de mayo "tome posesión, un Plan Andaluz de Protección ante la Crisis Energética derivada de la guerra de Irán", que incluirá la activación de "un cheque de poder adquisitivo de entre 150 y 350 euros, que se recibirá de manera casi automática, para familias con rentas medias y bajas, con una ayuda reforzada para los hogares más vulnerables y un complemento específico para quienes viven en municipios pequeños". Así lo ha anunciado la dirigente socialista en el transcurso de su intervención, en la sede de la Fundación Cajasol en Sevilla, en el ciclo electoral organizado por Europa Press con motivo de las elecciones del 17M, en el que ha sido presentada por el vicepresidente primero del Gobierno y ministro de Economía, Comercio y Empresa, Carlos Cuerpo.