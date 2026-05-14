Montero (PSOE-A) pide que "no se despiste" el voto de izquierda

Cádiz, 14 de mayo de 2026. La secretaria general del PSOE-A y candidata a la presidencia de la Junta de Andalucía, María Jesús Montero, ha incidido este jueves en su petición "encarecida" a anteriores votantes socialistas que pudieron sentirse en algún momento defraudados por su partido para que el próximo domingo, 17 de mayo, "vuelvan a confiar" en la formación que ella lidera de cara a las elecciones andaluzas, así como ha pedido que "no se despiste" el voto de la gente de izquierda para que éste se concentre en torno a la papeleta socialista. (Fuente: PSOE Andalucía)