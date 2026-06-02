Montero quiere "conocer el sumario" del 'caso Leire Díez' y en qué "pruebas" se basa

Sevilla, 2 de junio de 2026. La secretaria general del PSOE de Andalucía y vicesecretaria general del PSOE federal, María Jesús Montero, ha dicho este martes que está "deseando conocer el sumario" de la causa en la que se investiga a la exmilitante socialista Leire Díez y al exsecretario de Organización del PSOE Santos Cerdán, entre otros, por su supuesta participación en una red que buscaría "desestabilizar" causas judiciales que afectan al PSOE y presuntas irregularidades en contratos de la Sociedad Española de Participaciones Industriales (SEPI), y así saber en qué "pruebas" puede basarse la investigación.