Montero reitera su "confianza" en Zapatero y se dice "tranquila" sobre investigación a la SEPI

Sevilla, 2 de junio de 2026. La secretaria general del PSOE de Andalucía y vicesecretaria general del PSOE federal, María Jesús Montero, ha reiterado que mantiene "toda la confianza" en el expresidente del Gobierno José Luis Rodríguez Zapatero al hilo de la investigación que le afecta, ha señalado que ha leído "con detenimiento el auto" en el que se sustenta su imputación, si bien no conoce "los extremos" del caso y mostrándose "absolutamente tranquila" sobre si teme ser imputada por el caso relativo al 'rescate' de la aerolínea Plus Ultra.