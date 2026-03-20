Montero respalda a Puente sobre el AVE y critica las mentiras de la Junta sobre pérdidas

Cádiz, 20 de marzo de 2026. La vicepresidenta primera y ministra de Hacienda, María Jesús Montero, ha asegurado este viernes que las declaraciones del ministro de Transportes, Óscar Puente, en un vídeo en redes sociales para responder sobre los problemas de la línea de alta velocidad Málaga-Madrid y su efecto económico revelan que "la Junta de Andalucía mentía" a la hora de evaluar las pérdidas para la Semana Santa de Málaga por ese corte en la línea por la caída de un muro de 300 metros en Álora (Málaga).