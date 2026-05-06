Montero valora el "magnífico trabajo" de Puente por "seguridad" en infraestructuras

Sevilla, 6 de mayo de 2026. La secretaria general y candidata del PSOE-A a la presidencia de la Junta de Andalucía, María Jesús Montero, ha destacado este miércoles "el magnífico trabajo" del ministro de Transportes y Movilidad Sostenible, Óscar Puente, en relación a la "seguridad" de las infraestructuras ferroviarias. "El AVE a Málaga fue un ejemplo de esto. Dijeron que íbamos a perder 1.200 millones durante las vacaciones de Semana Santa. Mentira. No solamente no se ha perdido dinero, es que hemos vuelto a tener récord en pernoctaciones. Muchas veces se quiere generar una alarma sobre las infraestructuras que no es real", ha afirmado Montero en un encuentro informativo organizado por Europa Press de cara a las elecciones autonómicas del 17 de mayo celebrado en la Fundación Cajasol.