Montero ve "gravísimo" que Junta "había sido avisada tres años antes" del "colapso" en cribados

Vélez Málaga (Málaga), 13 de marzo de 2026. La vicepresidenta primera del Gobierno y ministra de Hacienda, María Jesús Montero, ha tildado este viernes de "gravísimo" que la Junta de Andalucía, según una información que publica el diario 'El País', "había sido avisada tres años antes" de que se conocieran los fallos en el programa de detección precoz del cáncer de mama en la sanidad andaluza, de que "se estaba produciendo un colapso en el servicio de radiología" del Hospital Virgen del Rocío de Sevilla que "era responsable de los cribados" referidos.