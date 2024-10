Morant asegura que el Gobierno y el PSOE han actuado con "absoluta contundencia" con Ábalos

La ministra de Ciencia, Innovación y Universidades, Diana Morant, ha defendido la "absoluta contundencia" con la que, a su juicio, han actuado el Gobierno central y el PSOE ante las primeras informaciones de "posible conducta no ejemplarizante" del exministro socialista José Luis Ábalos. En este sentido, la ministra ha apuntado que apartaron a Ábalos de su responsabilidad en el Congreso y le pidieron que dejara el acta. "No quiso, le apartamos y, como partido, abrimos expediente de expulsión de la militancia", ha añadido, por lo que considera que tomaron "medidas adecuadas", al tiempo que ha precisado que la justicia decidirá "si hay que depurar o no responsabilidades en caso de haberlas" aunque ha afirmado que no va a precipitarse en "hacer juicios de valor".