La ministra de Ciencia e Innovación, Diana Morant, ha afirmado que "muchos de los problemas" que afectan a las sociedades "no conocen fronteras, alcanzan a todos los países, pero no todos ellos disponen de los recursos suficientes para hacerles frente". "La pandemia es uno de esos problemas de dimensión global en una sociedad global. El virus seguirá circulando y amenazando a toda la ciudadanía mundial viva donde viva mientras no consigamos controlarlo en los cinco continentes", ha avisado.