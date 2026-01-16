Morant cree que el fondo de nivelación no debe "condicionar" el nuevo modelo de financiación

La líder del PSPV y ministra de Ciencia, Diana Morant, ha insistido en que no cree que se deba "condicionar" la aprobación de un nuevo modelo de financiación a la reclamación "legítima" de un fondo de nivelación, ya que ha advertido que no se sabe si habrá una nueva "oportunidad" para que haya un modelo que "por fin recoge los criterios de la Comunitat Valenciana", y para ello ha pedido "desligar" los debates. Morant ha asegurado que está a disposición del resto de agentes sociales y formaciones políticas "incluso del 'president' Llorca", para lograr un "frente común" para pedir que se reforme la financiación, como han "hecho siempre" en la Plataforma per un Finançament Just.