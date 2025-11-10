Morant exige elecciones y advierte de que no tolerarán "ninguna trampa" de PP y Vox

La secretaria general del PSPV-PSOE, Diana Morant, ha vuelto a exigir elecciones para superar "la peor crisis política que hemos vivido en la Comunitat Valenciana" y preguntada por si los socialistas presentarán algún candidato a la investidura, ha recalcado que ella "no adelantaría ninguna pantalla", pero ha advertido de que no van a permitir "ninguna trampa" del PP y Vox para "no iniciar el reloj por el cual habría una convocatoria electoral de manera automática". Morant ha apuntado: "Yo no adelantaría ninguna pantalla, hay unos plazos que de no cumplirse, si no se hiciera una investidura, no se iniciaría el reloj por el cual habría una convocatoria electoral de manera automática". "Desde luego no vamos a permitir esa trampa ni de Vox ni del PPCV", ha recalcado.(Fuente: Imágenes Cedidas)