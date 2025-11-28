Morant insta a Feijóo a "aceptar la democracia" en lugar de convocar manifestaciones

La ministra de Ciencia, Innovación y Universidades, Diana Morant, ha instado al líder del PP, Alberto Núñez Feijóo, a "aceptar la democracia" en lugar de "convocar manifestaciones que, de momento, le han salido bastante mal". De este modo lo ha manifestado, en declaraciones a los medios tras visitar este viernes el Hospital La Fe de València, después de que Feijóo haya anunciado una concentración "cívica", "abierta" y sin siglas para este domingo junto al Templo de Debod en Madrid tras el ingreso en prisión del exministro José Luis Ábalos.