Morant pide "tolerancia cero" a los concejales de Almussafes tras denuncia de acoso al alcalde

La líder del PSPV, Diana Morant, ha explicado que su partido tiene la "autorización" de la dirección estatal de Ferraz para crear una gestora en Almussafes (Valencia), con la intención de que todos los concejales socialistas muestren "tolerancia cero a cualquier violencia hacia las mujeres" tras la denuncia de acoso sexual al alcalde, Toni González. Además, ha recordado que el PSPV ha pedido a González que entregue su acta de alcalde. La también ministra de Ciencia ha insistido en que la prioridad del PSOE es "proteger a la denunciante" aplicando la "premisa del 'yo sí te creo'": "La agrupación de Almussafes y el grupo municipal socialista tienen que respetar primero a la denunciante y luego la respuesta del Partido Socialista ante una denuncia de acoso laboral y de acoso sexual".