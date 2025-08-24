Morant rechaza críticas de "parálisis" por la falta de PGE: "Volveremos a dialogar"

La ministra de Ciencia, Innovación y Universidades y líder del PSPV, Diana Morant, sobre la futura presentación y negociación de los Presupuestos Generales del Estado (PGE) para 2026, apunta a la actual "complejidad aritmética" a la que se enfrentan PSOE y Sumar en el Congreso para sacar adelante las cuentas, ya que "no era lo mismo cuando solo existían dos partidos" y ahora hay "muchísimas sensibilidades". Tras defender el "ejercicio de diálogo permanente que practica el Gobierno", destaca que el Ejecutivo central lleva aprobadas el "85% de votaciones y propuestas" y "más de 40 leyes". Es por eso que rechaza las críticas de que "está todo bloqueado y paralizado" por la prórroga de los PGE en los últimos años.