Morant replica a Camarero y se define como "hoolingan a ultranza" de víctimas de la dana

La secretaria general del PSPV-PSOE y también ministra de Ciencia, Innovación y Universidades, Diana Morant, ha replicado a la vicepresidenta primera y portavoz del Consell, Susana Camarero, --quien calificó a la socialista de "hooligan política"-- y se ha definido como "hooligan a ultranza" de las víctimas de la dana, las que, a su juicio, han sido "maltratadas y ninguneadas por el Consell". Así lo ha manifestado Morant este jueves en declaraciones a los periodistas en València, al ser preguntada por las palabras de Camarero el martes, quien tachó a Morant de "hooligan política" y la acusó de "romper el respeto institucional" y el "duelo colectivo" con "declaraciones absolutamente extremistas y extremas" sobre la asistencia del 'president' de la Generalitat, Carlos Mazón, al funeral de Estado de la dana.(Fuente: Imágenes Cedidas)