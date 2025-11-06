Morant señala que PP y Vox "manosean el dolor y los derechos de los valencianos en despachos"

La secretaria general del PSPV-PSOE y ministra de Ciencia e Innovación, Diana Morant, ha exigido la convocatoria electoral frente "a un PP y VOX que manosean el dolor y los derechos de los valencianos en los despachos" y ha afirmado que "queremos conocer que se está poniendo sobre la mesa, pedimos luz y taquígrafos". Morant ha recordado que "la dimisión de Mazón llega tarde y mal , y es insuficiente porque sigue siendo president y no ha renunciado al acta de diputado en Les Corts".(Fuente: Imágenes Cedidas por PSPV-PSOE)