Morant ve un "insulto" la nueva versión de lo que hizo Mazón el 29O y le pide dejar la política

La ministra de Ciencia y secretaria general del PSPV, Diana Morant, cree que el presidente de la Generalitat Valenciana, Carlos Mazón, está "acorralado por la verdad" y que la "nueva versión" sobre los hechos del 29 de octubre es un "insulto". Por ello, le ha instado a que "abandone la política y que se ponga a disposición judicial y allí que cuente el relato que quiera". Así lo ha señalado preguntada por la información de Levante-EMV de que en la tarde de la dana Mazón acompañó a Vilaplana a un aparcamiento situado en la Glorieta tras dejar el restaurante El Ventorro, un desplazamiento no conocido hasta la fecha. Morant ha manifestado este que le "parece ya un insulto por parte de la señora Maribel Vilaplana y del señor presidente de la Generalitat, que ahora nos ofrecen una nueva versión de aquella tarde". "Estamos hartísimos ya, la ciudadanía en general y sobre todo las víctimas", ha asegurado.