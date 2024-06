Moreno advierte de que Andalucía "no permitirá más agravios" y combatirá cualquier desigualdad

El presidente de la Junta, Juanma Moreno, ha aseverado este martes que el Gobierno andaluz "no va a permitir ni un menoscabo, ni un agravio ni un maltrato más a Andalucía", ya que "menospreciarla es condenar a tres cuartas partes del país a no poder progresar en los próximos años, condenar también a los andaluces a no poder desarrollarse y romper un proyecto común y compartido como es España"."Vamos a combatir la desigualdad con todos los instrumentos que tengamos a nuestra disposición. Que nadie piense que Andalucía va a permitir que se pisoteen sus intereses de presente y de futuro", ha apostillado el presidente andaluz.Moreno, que ha participado en la clausura del curso de verano de la Universidad Pablo de Olavide (UPO) en el municipio sevillano de Carmona 'Los Retos de la Sociedad Española ante los desafíos de la agenda social y económica', ha mostrado su "enorme preocupación" a tenor de las negociaciones en torno al futuro gobierno catalán y que suponen "la ruptura del principio fundamental de la igualdad y solidaridad" entre territorios.