El presidente de la Junta de Andalucía, Juanma Moreno, ha destacado este miércoles el papel esencial del periodismo como "instrumento crítico, foro de reflexión y debate y como testigo de la transformación de las ciudades". Así, ha aseverado que la prensa debe ser "libre" para seguir siendo parte del sistema de garantías de nuestros derechos y libertades. "El periodismo no se pastorea, no se coarta y no se condiciona", ha añadido.