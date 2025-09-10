Moreno anuncia una inversión de 85 millones para mejorar la climatización en centros educativos

El presidente de la Junta de Andalucía, Juanma Moreno, ha anunciado este miércoles una nueva inversión del Plan Mejora tu Centro para mejorar el confot climático en los centros educativos andaluces que estará dotado, inicialmente, con 55 millones de euros "para que los colegios e institutos públicos puedan mejorar climatización en instalaciones", de forma que "se dé un paso más por adecuar los centros a las necesidades y prepararlos tanto para el frío como para el calor".Así lo ha manifestado Moreno durante la inauguración del curso 2025-2026 en la Educación Primaria en el CEIP Los Llanos de Almonte (Huelva), donde ha destacado que, desde 2019, se han acometido 452 actuaciones de bioclimatización en casi 500 centros, "un esfuerzo presupuestario que supera ya los 170 millones de euros y a lo que se suma otro esfuerzo para ampliar el plan de bioclimatización a otros 80 centros más, con una dotación de 30 millones".