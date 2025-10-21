Moreno confía en mantener una "mayoría suficiente": Ni PSOE ni Vox son "alternativa"

El presidente de la Junta de Andalucía, Juanma Moreno (PP), ha confiado este martes en volver a lograr una "mayoría suficiente" para gobernar en solitario en las próximas elecciones autonómicas --que tocan en junio de 2026-- y ha considerado que el PSOE-A "no es alternativa" en esta comunidad, mientras que Vox siempre suele tener "mejor" resultado en las encuestas que en los comicios.Durante su intervención en el Foro ABC, en Sevilla, cuestionado sobre el barómetro del Centro de Estudios Andaluces (Centra) que se hizo ayer público y que arroja que el PP-A volvería a ganar las elecciones con el 40,7% de los votos y una ventaja de 17,4 puntos sobre el PSOE-A, de forma que los 'populares' podrían mantener o perder por un escaño la mayoría absoluta en el Parlamento, Moreno, ha precisado que esa encuesta "no dice que perdamos la mayoría absoluta" y ha defendido los trabajos que hace dicho ese organismo frente a las críticas que recibe de partidos de la oposición.