Moreno cree que Juan Carlos I "debería volver" a España tras confirmarse su papel en el 23F

Sevilla, 26 de febrero de 2026. El presidente de la Junta de Andalucía, Juanma Moreno (PP-A), ha considerado este jueves que el rey Juan Carlos I, que reside en Abu Dabi desde agosto de 2020-- "debería volver" a España después de que la desclasificación de documentos del intento de golpe de Estado del 23 de febrero de 1981 haya servido para "corroborar y confirmar" que el ahora Rey emérito "tuvo un papel destacadísimo en defensa de las libertades y de esa incipiente democracia que estábamos construyendo los españoles".