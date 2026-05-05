Moreno: El debate de RTVE mostró el "lío" y la "mentira interiorizada" de los otros candidatos

Almuñécar (Granada), 5 de mayo de 2026. El presidente de la Junta y candidato del PP-A a la reelección, Juanma Moreno, ha manifestado que el debate electoral celebrado ayer lunes en RTVE mostró el "lío" que ofrecen los otros candidatos a la Junta y, sobre todo, la "mentira interiorizada" en la cabeza de cartel del PSOE-A, María Jesús Montero. En una comparecencia ante los medios de comunicación en Almuñécar (Granada), este martes, en el marco de la campaña por las elecciones andaluzas del 17 de mayo, Moreno ha indicado que "el proyecto del lío se vio clarísimamente" en el debate por parte de los otros candidatos, que se dedicaron a "mentir" y a "interrumpirse" los unos a los otros, evidenciando "falta de proyecto, de contenido y a veces incluso de corrección, el lío".