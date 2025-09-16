Moreno destaca el papel de Andalucía como potencia económica y cultural

El presidente de la Junta de Andalucía, Juanma Moreno, ha expresado su orgullo por el centenario de Radio Sevilla, de la Cadena SER, y ha destacado el papel que juega este medio en la difusión de la identidad andaluza. Además, ha manifestado su deseo de que la emisora siga mostrando que "Andalucía es una gran potencia, la tercera economía de España, líder en crecimiento industrial, una comunidad respetada, aunque a veces no suficientemente conocida, y sobre todo, una tierra leal y honesta que aspira a avanzar en progreso y bienestar".