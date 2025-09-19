Moreno destaca sintonía entre PP y socialistas para que la UE "siga escuchando" a las regiones

El presidente de la Junta de Andalucía, Juanma Moreno (PP-A), ha defendido que las comunidades tengan voz y voto en asuntos como los presupuestos, donde la Unión Europea prevé un recorte que como ha dicho el dirigente andaluz sería un mazazo para la región, no solo para agricultores sino también en materia de infraestructuras, innovación o investigación. Durante su participación en la Conferencia de Presidentes del Comité de las Regiones que se ha desarrollado en Dinamarca, Moreno ha llamado a la unidad de alcaldes y presidentes autonómicos para que insten al Gobierno central a que interceda ante la Unión Europea para que no se pierdan fondos.