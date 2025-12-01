Moreno invita a Interior a elevar a 1.000 agentes la plantilla de la Policía Adscrita

El presidente de la Junta de Andalucía, Juanma Moreno (PP-A), ha invitado este lunes públicamente al Ministerio del Interior y a la Consejería de Sanidad, Presidencia y Emergencias a acordar una renovación del catálogo de puestos de trabajo de la Unidad de Policía Adscrita a la Comunidad Autónoma de Andalucía que contemple elevar a unos 1.000 el número de agentes que la conforman.Es un mensaje que el presidente de la Junta ha trasladado durante su discurso en el acto de imposición de condecoraciones al personal de dicha unidad adscrita celebrado en Sevilla con motivo del Día de la Policía Nacional Adscrita, que se celebra desde 2020 con el objetivo de "reconocer el trabajo que desarrollan los agentes que componen la unidad durante todos los días del año para velar por la seguridad ciudadana en las ocho provincias de la comunidad autónoma andaluza".