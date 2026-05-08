Moreno lamenta la muerte de los dos guardias civiles en Huelva

Sevilla, 8 de mayo de 2026. El presidente de la Junta de Andalucía y candidato del PP-A a la reelección, Juanma Moreno, ha trasladado sus condolencias a los familiares de los dos guardias civiles fallecidos en Huelva, el capitán Jerónimo JM, natural de Villanueva del Rosario (Málaga), y el agente Germán PG, de Teruel, y ha advertido de que el narcotráfico "empieza a campar a sus anchas por todo el litoral andaluz como nunca antes habíamos conocido", por lo que ha reclamado más medios para los Cuerpos y Fuerzas de Seguridad del Estado. (Fuente: PP Andalucía)