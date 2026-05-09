Moreno lamenta la muerte de dos guardias civiles y reafirma lucha contra narcotráfico

Huelva, 9 de mayo de 2026. El presidente de la Junta de Andalucía y candidato del PP-A a la reelección, Juanma Moreno, ha mostrado su tristeza por la muerte de los dos guardias civiles en Huelva, el capitán Jerónimo JM, de Villanueva del Rosario (Málaga), y el agente Germán PG, de Teruel, tras acudir a la capilla ardiente en la Comandancia de la Guardia Civil, al tiempo que ha asegurado que confía en los Cuerpos y Fuerzas de Seguridad del Estado porque "esta batalla contra el narcotráfico la vamos a ganar".