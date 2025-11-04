Moreno pide "extremar precaución y evitar riesgos innecesarios" ante aviso naranja por lluvias

El presidente de la Junta, Juanma Moreno, ha reclamado a los ciudadanos "prudencia" y evitar "riegos innecesarios" ante la "alerta naranja" por lluvia y viento prevista este miércoles en las provincias de Cádiz, Huelva y Sevilla.Así se ha pronunciado Moreno este martes durante una intervención tras presidir, en Aznalcóllar (Sevilla), la reunión del Comité Asesor Regional del Plan Infoca."Quiero pedirle a los ciudadanos que a partir de mañana sean prudentes, porque nos informan desde la Aemet de que las provincias de Cádiz, Huelva y Sevilla, previsiblemente, estarán en alerta naranja", con lluvias "potencialmente altas" en algunas localidades y vientos de alta intensidad que pueden provocar la caída de árboles.