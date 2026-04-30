Moreno pide a Montero explicaciones por "paralización" de las obras del puente del Centenario

Alcalá de Guadaíra (Sevilla), 30 de abril de 2026. El presidente de la Junta y candidato del PP-A a la reelección, Juanma Moreno, ha pedido este jueves a la candidata del PSOE-A a la Presidencia de la junta y exvicepresidenta primera del Gobierno, María Jesús Montero, explicaciones por la "paralización" de las obras del puente del Centenario de Sevilla y sobre las supuestas "mordidas" que "algunos miembros del Gobierno" intentaron llevarse. Durante una intervención en Alcalá de Guadaíra (Sevilla) a unas horas de que arranque la campaña por las elecciones andaluzas del 17 de mayo, Moreno ha mostrado su preocupación por la paralización de las obras de un "puente que es absolutamente clave, estratégico, y esencial para la conectividad y la movilidad de toda la ciudad", especialmente desde el Aljarafe hasta la capital.