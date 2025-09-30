Moreno pone Andalucía a la cabeza de la innovación en el sur de Europa

El presidente de la Junta de Andalucía, Juanma Moreno, ha destacado el impulso que está experimentando la comunidad en el ámbito de la innovación, hasta el punto de consolidarse, "cada día más, como el gran puntal del sur de Europa". Un crecimiento que se refleja tanto en el volumen de inversión en I+D, que mueve más de 2.285 millones de euros en 2023 (según los últimos datos del INE disponibles), como en el liderazgo andaluz en empleo en las universidades públicas españolas, con 18.251 profesionales.