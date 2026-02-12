Moreno promete ayudas "sin precedentes" tras el temporal y apela al Fondo de Contingencia

El presidente de la Junta de Andalucía, Juanma Moreno, se ha comprometido este jueves a realizar desde el Gobierno andaluz "un esfuerzo sin precedentes", de la mano del Presupuesto de 2026 que entró en vigor el pasado 1 de enero, para lanzar ayudas dirigidas a compensar los daños causados por la serie de borrascas que ha afectado a la comunidad autónoma durante varias semanas, así como ha reclamado la ayuda del Gobierno central, que dispone, según ha destacado, de "instrumentos poderosos" como el Fondo de Contigencia dotado con "casi 4.000 millones de euros".Así lo ha trasladado el jefe del Ejecutivo andaluz en una comparecencia ante los medios de comunicación en Jerez de la Frontera (Cádiz), localidad que ha visitado junto al presidente nacional del PP, Alberto Núñez Feijóo, y a la alcaldesa del municipio, María José García-Pelayo.