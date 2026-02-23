Moreno resalta el renacer de Doñana con 1,8 millones de nuevas plantas tras el incendio de 2017

Moguer, Huelva, 23 de febrero de 2026. El presidente de la Junta de Andalucía, Juanma Moreno, ha destacado este lunes el "renacer de un bosque" del entorno del Espacio Natural de Doñana en la zona de Las Peñuelas, en Moguer (Huelva), donde se inició el incendio de 2017 y que afectó a un total de 10.340 hectáreas, en su mayor parte de titularidad pública y situadas en montes de los municipios de Almonte, Lucena del Puerto y la localidad moguereña. Desde entonces, según ha explicado, se han plantado 1,8 millones de especies para su restauración.