Moreno, sorprendido de que Sánchez no hablara del tren litoral cuando vino a Málaga

El presidente del PP andaluz, Juanma Moreno, se ha referido este viernes al anuncio de la reunión entre el Gobierno, Junta y ayuntamientos implicados en relación con el tren litoral y ha llamado la atención sobre que el presidente del Ejecutivo, Pedro Sánchez, no hablara de esta infraestructura hace dos días en el mitin de Benalmádena (Málaga) "con un cronograma, con cuánto dinero, con un proyecto"."Hay una regla no escrita y es que todo lo que dice Pedro Sánchez en campaña significa que no lo va a cumplir seguro", ha asegurado Moreno en su intervención en un acto con motivo de las próximas elecciones europeas celebrado en la capital malagueña; "así que, si lo ha anunciado ya sabemos que no lo va a cumplir", ha apostillado.