Moreno ve a España "aislada" en Europa y teme la repercusión en Andalucía de amenaza de Trump

Bruselas (Bélgica), 4 de marzo de 2026. El presidente de la Junta de Andalucía, Juanma Moreno, ha alertado este miércoles de la "repercusión" que tendrá para "todos los ámbitos de la economía andaluza", incluidas "las clases medias y trabajadoras", la "amenaza" del presidente de Estados Unidos, Donald Trump, por la negativa del Gobierno de España a autorizar el uso de las bases de Rota (Cádiz) y Morón de la Frontera (Sevilla) en el conflicto de Oriente Medio y ha advertido de que ha percibido durante sus contactos en Bruselas que España "se ha quedado aislada del grupo de los grandes países" de la Unión Europea (UE) por este posicionamiento. Moreno se ha pronunciado de este modo en declaraciones a los periodistas en Bruselas, donde ha mantenido varias reuniones previas a su participación en el Pleno del Comité de las Regiones, entre ellas con la presidenta del Parlamento Europeo, Roberta Metsola, con el Grupo Popular Europeo y con los jefes de varias delegaciones nacionales.