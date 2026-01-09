Moreno ve un "objetivo electoral" en la reforma de la financiación autonómica

El presidente de la Junta de Andalucía, Juanma Moreno, ha reclamado este viernes al jefe del Ejecutivo español, Pedro Sánchez, que la reforma del sistema de financiación autonómica se negocie con todas las comunidades, de manera multilateral, para intentar llegar a un "consenso". Moreno ha denunciado que se ha "empezado francamente mal" con el acuerdo "unilateral" del Gobierno central con ERC sobre la financiación de Cataluña.En declaraciones a los medios de comunicación durante una visita a la estación de esquí de Sierra Nevada, Moreno ha indicado que la reforma de la financiación autonómica que este viernes está presentado la vicepresidenta primera del Gobierno y ministra de Hacienda, María Jesús Montero, le genera "muy poca credibilidad" y tiene más bien un objetivo "electoral" ante los comicios que se celebrarán en varias comunidades en este año.