Moret (PSC) dice que deberán estudiar la ley de ERC sobre el IRPF: "Estamos en el kilómetro 0"

La viceprimera secretaria y portavoz del PSC, Lluïsa Moret, ha dicho que respetan la proposición de ERC para habilitar legalmente a las comunidades autónomas de régimen común a poder recaudar el IRPF, pero que deberán estudiarla: "Estamos en el kilómetro 0", ha dicho en una rueda de prensa este lunes desde la sede del partido. "Como toda la vida, cuando se propone y se aporta una proposición de ley y se registra en el Congreso, debe analizarse, estudiarse, valorarse. Acabamos de conocer los términos en los que se ha hecho público", ha sostenido, sin concretar si apoyarán o no el texto cuando se vote.(Fuente: PSC)